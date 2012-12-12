Пять лет назад Владимир Путин пообещал российской экономике 25 миллионов рабочих мест – «эффективных, следовательно, высокооплачиваемых». Сейчас об этой задаче хозяина Кремля уже почти никто не вспоминает. Рынок труда остался прежним – архаичным и в значительной степени теневым. Мечты о 25 миллионах современных рабочих мест в 2016 году сменились призывом к «серьезным людям в очках» подумать о том, как заставить 30 миллионов россиян – немногим менее половины трудоспособного населения – выйти из «гаражной экономики» и начать платить налоги.

Попыткой разобраться в теме, мимолетно заинтересовавшей президента, можно считать свежий доклад «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», подготовленный Центром трудовых исследований и Лабораторией исследований рынка труда ВШЭ. Специалисты задаются вопросом: почему в кризис российская экономика не теряет рабочие места и не отвечает на падение покупательского спроса всплеском безработицы, как обычно происходит в развитых странах. И вообще, каков эффект такой аномалии – хорошо это для экономики или плохо?