Президент России Владимир Путин предложил продлить полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на четыре года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Заметка дополняется.
Президент России Владимир Путин предложил продлить полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на четыре года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Заметка дополняется.
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