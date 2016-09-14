Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд из-за контрактов с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель Дерипаски.
«Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес интересов Олега Дерипаски. В настоящее время данные контракты с Манафортом являются предметом судебного разбирательства», – отметил он.
Он не уточнил, в связи с чем Дерипаска подал в суд.
Ранее Associated Press сообщало, что бизнесмен заплатил Манафорту не менее $40 млн в 2006–2009 годах за «работу в интересах» президента РФ Владимира Путина. По данным источников агентства, Манафорт разработал стратегию, которая была направлена на «подрыв» антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. План Манафорта также предусматривал влияние на политиков, бизнесменов и СМИ в США, Европе и постсоветских республиках в интересах путинского правительства даже в случае ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.
Заметка дополняется.
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