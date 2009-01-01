16:03

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

Она подчеркнула, что Самойлова нарушила законодательство Украины.

Российский МИД назвал решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом». В Совфеде призвали бойкотировать «Евровидение».

20 марта глава СБУ Василий Грицак рассказал, что приказ о запрете въезда на Украину Самойловой уже подготовлен, хотя окончательного решения нет.

О том, что представлять Россию на «Евровидении-2017» будет Юлия Самойлова, 12 марта сообщил «Первый канал». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в Крыму, на концерт Самойлова приехала из Москвы. Украина разрешает въезд на полуостров только со своей территории.