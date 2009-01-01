16:10

Следствие завело новое дело о взятке на экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. Об этом в Басманном суде Москвы заявил следователь по его делу, сообщает «Интерфакс».

По его словам, оба уголовных дела объединили в одно производство. 17 марта Белых предъявили обвинение.

Следователь не раскрыл детали нового дела, отметив, что Белых был допрошен по нему. Свою вину по двум эпизодам обвинения бывший губернатор не признал.

В свою очередь, адвокат Белых Андрей Грохотов заявил, что о «новом эпизоде» было известно еще в сентябре 2016 года, но на тот момент никаких решений по нему не было принято. «А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», – добавил адвокат. Он отметил, что такое происходит, так как «дело разваливается».

Ранее следователь заявил, что срок следствия по делу Белых продлен до 24 июня. Кроме того, по делу была назначена психолого-судебная экспертиза, результаты которой пока не получены. Следствие ходатайствовало о продлении ареста Белых на три месяца, до 24 июня.

В свою очередь, защита предложила перевести Белых под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. «Белых был даже наказан за то, что у него в камере много лекарств», – отметил его адвокат.

Белых был задержан в одном из московских ресторанов 24 июня 2016 года, и на следующий день арестован по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он получил €400 тысяч за поддержку Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании. В конце июля президент РФ Владимир Путин уволил Белых с поста губернатора в связи с утратой доверия.