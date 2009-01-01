17:11

Главный фигурант дела о «резиденциях Путина», руководитель ФГУП «Атэкс» (структура ФСО) Андрей Каминов пытался сбежать от сотрудников ФСБ и спрятать деньги. Об этом сообщил следователь в суде по избранию меры пресечения, передает «Интерфакс».

«Каминов пытался скрыться 21 марта в пять часов утра, но был задержан сотрудниками ФСБ, о чем есть показания свидетелей. Также пытался скрыть ценности и денежные средства в значительной сумме в долларах США», – рассказал он.

Сам Каминов заявил, что он был задержан на своем дачном участке в Подмосковье, и добавил, что «ни от кого не скрывался».

«Я в пять утра просыпаюсь и выхожу подышать воздухом. И вдруг меня со всех сторон окружили сотрудники ФСБ», – сказал он.

По словам следователя, на Каминова дали показания несколько свидетелей. Следствие попросило арестовать его на два месяца. Позднее стало известно, что суд удовлетворил требование СК и отправил директора «Атэкс» под арест до 21 мая. Также суд на два месяца арестовал бывшего заместителя Каминова Станислава Кюнера.

Источник ТАСС, близкий к следствию, рассказал, что в СК вели разработку фигурантов уголовного дела о мошенничестве с декабря.

Ранее следователи оценили ущерб по делу в 225 млн рублей. Помимо Каминова в деле фигурируют еще пять человек, в том числе его бывший заместитель Станислав Кюрнер.

Как писала «Фонтанка», расследование касалось строительства «Объекта №53» в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево. По версии СК, «Атэкс» получил 45% оплаты в качестве аванса, работы должны были завершиться к концу 2015 года, но компании не уложились в сроки. По предварительным данным, «Атэкс» и компания «Стройфасад» перевели средства на строительство фирмам-однодневкам, а Каминов впоследствии обналичил их для личных целей.

Следствие выявило, что «Атэкс» нарушило обязательства и по другим государственным контрактам, сообщал «Коммерсантъ». По данным «Фонтанки», предприятие выступало генеральным подрядчиком на нескольких объектах ФСО.