17:14

Новое дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых касается взятки в €200 тысяч. Об этом рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов, передает «Интерфакс».

«Якобы через кучу людей бизнесмен Ларицкий передал Белых взятку», – пояснил защитник.

По словам Грохотова, следователи считают, что посредником при передаче взятки выступил заместитель Белых Сергей Щерчков. Адвокат напомнил, что Ларицкий сейчас находится в СИЗО, и выразил недоумение, неужели показания против Белых он решил дать только сейчас.

Как передает РИА Новости, Грохотов назвал новый эпизод дела Белых вымышленным, отметив, что «взятки нет». Адвокат также заявил, что следствию стоит возбудить дело о мошенничестве на Щерчкова, если тот «брал деньги под Белых».

О том, что на Белых заведено новое дело, объединенное с уже открытым в одно производство, следователь по его делу сообщил ранее 22 марта. Он рассказал, что обвинение было предъявлено 17 марта, Белых допросили, но свою вину по двум эпизодам обвинения бывший губернатор не признал.

Белых был задержан в одном из московских ресторанов 24 июня 2016 года, и на следующий день арестован по обвинению в получении взятки. Следователи считают, что он получил €400 тысяч за поддержку Нововятского лыжного комбината (НЛК) и Лесохозяйственной управляющей компании. Деньги ему передали бывший владелец НЛК Альберт Ларицкий и нынешний владелец предприятия Юрий Зудхаймер.

Ларицкий в ноябре 2016 года получил три года колонии за мошенничество. Суд признал его виновным в формировании фиктивной задолженности НЛК и хищении кредитов Сбербанка на сумму 254 млн рублей.