17:39

Организаторы «Евровидения» разочарованы запретом на въезд на Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Об этом говорится на сайте конкурса.

«Мы должны уважать законы принимающей страны, но глубоко разочарованы этим решением, так как оно противоречит духу конкурса», – уточняется в сообщении.

Представители организаторов отметили, что продолжат диалог с Киевом. Его цель – участие всех артистов, заявленных на конкурс, уточнили они.

Ранее 22 марта Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать в страну; запрет продлится три года. В МИД РФ назвали решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом». Совет Федерации призвал к бойкоту «Евровидения».

«Первый канал» выбрал Самойлову представителем России на «Евровидении» в начале марта. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в Крыму, на концерт Самойлова приехала из Москвы.