17:48

Несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя парламента, сейчас вход в здание перекрыт. По его данным, пострадали два человека. Фотограф агентства сообщает о дюжине раненых на мосту у здания.

https://twitter.com/SkyNews/status/844564403018055680

Журналист Daily Mail, работающий в Палате общин, сообщил в твиттере, что неизвестный пытался напасть на полицейского, после чего был застрелен.

https://twitter.com/thequentinletts/status/844561262889586688?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Fblog%2Flive%2F2017%2Fmar%2F22%2Fpeers-say-brexit-with-no-trade-deal-would-cause-signicicant-damage-to-service-sector-politics-live

Как передает The Guardian, охрана Вестминстерского дворца была поднята по тревоге после того, как неизвестный человек с ножом прошел в ворота. Незадолго до этого со стороны Вестминстерского моста к парламенту пробежала толпа прохожих.

Очевидец сообщил в твиттере, что на Вестминстерском мосту автомобиль сбил минимум пятерых человек.

https://twitter.com/sikorskiradek/status/844561194207920130

Как позднее рассказал член Палаты общин Дэвид Лидингтон, неизвестный напал с ножом на полицейского, ранив его. По словам Лидингтона, нападавший был застрелен полицейскими.