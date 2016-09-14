Цена на нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года упала ниже $50 за баррель. Падению нефтяных котировок способствовали данные Минэнерго США о росте запасов сырья в стране.
В ходе торгов стоимость барреля нефти Brent опустилась на 2,5% и составила $49,71 за баррель. Цена нефти WTI упала до $47,38 за баррель.
За неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 5 млн баррелей и составили 533,1 млн баррелей.
На фоне снижения цен на нефть ослаб российский рубль. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже подорожал до 58,1 рублей, евро – до 62,9 рубля.
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