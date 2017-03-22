Полиция Лондона расследует дело о стрельбе рядом с парламентом 22 марта как террористическую атаку, пока не получит доказательств обратного. Об этом сообщается в твиттере полиции.
https://twitter.com/metpoliceuk/status/844572599342518273
По свидетельствам очевидцев, которые приводит The Guardian, человек в черном напал с ножом на полицейского и пытался прорваться в здание парламента. Позднее он был застрелен. О таком же развитии событий рассказал ранее член Палаты общин Дэвид Лидингтон.
https://twitter.com/reuters_russia/status/844568468909445121
Как рассказал Sky News журналист Кевин Шофилд, сначала он услышал громкий взрыв рядом с парламентом, а потом увидел, как кто-то напал на полицейского за воротами Вестминстерского дворца. После того, как подбежал второй сотрудник полиции, нападавший вытащил нож и был застрелен.
До этого на Вестминстерском мосту автомобиль сбил минимум пятерых человек, а затем врезался в ограду парламента.
Сейчас здание парламента оцеплено, его работа прервана до выяснения ситуации. Часть близлежащих к нему улиц и станция метро закрыты. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности.
В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что россияне, по предварительным данным, не пострадали при нападении на парламент.
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