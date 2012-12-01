Всего 9000 беспилотных автомобилей достаточно, чтобы заменить все такси в Нью-Йорке. При этом пассажиры будут ждать автомобиль около 36 секунд и платить всего $0,5 за милю (1,6 километра), подсчитали исследователи Колумбийского университета. Когда именно беспилотники станут частью повседневности – пока вопрос. Но покупать машину в некоторых городах мира уже сейчас невыгодно. Потребительские привычки меняются прямо на глазах: по всему миру горожане отказываются от личного транспорта.

Число американских подростков, которые стремятся получить водительские права в 16 лет, сокращается уже не первый год. Антирекорд был поставлен в 2014 году, когда права в США получили только 1,08 млн 16-летних. Это был самый низкий показатель с 1960 года. В 2015 году их число увеличилось до 1,1 млн, но разница со статистикой даже 2009 года ощутимая (тогда права получили 1,72 млн подростков). И это никак не связано с демографией: в начале 90-х и на рубеже веков уровень рождаемости в США был примерно одинаков.

Министр транспорта США Энтони Фокс уверен, что когда в 2021 году его дочери исполнится 16, она не будет сдавать на права и ей не будут покупать машину. Фокс мечтает, что к этому времени в стране начнут работать сервисы беспилотного каршеринга, и американцы переключатся на них.