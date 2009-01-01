19:14

В результате нападения на британский парламент погибла женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей. Доктор Колин Андерсон из больницы святого Томаса подтвердила, что женщина погибла под колесами автобуса на Вестминстерском мосту, передает The Guardian.

Кроме того, медики заявили, что несколько человек серьезно ранены. Ранее агентство говорило о 12 раненых из-за атаки на Вестминстерский дворец.

По предварительным данным полиции, атака на парламент рассматривается как теракт. Здание парламента оцеплено, подъезды к нему и ближайшая станция метро закрыты.

Ранее 22 марта неизвестный сбил на автомобиле не менее пяти человек на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента. Из заметки Sky News следует, что тот же самый человек потом напал с ножом на полицейского в воротах парламента и был застрелен сотрудниками полиции.

Associated Press отмечает, что еще неясно, был ли нападавший один или в атаке участвовали другие люди. Агентство напомнило, что 22 марта – годовщина терактов в аэропорту и метрополитене в Брюсселе, жертвами которых стали 32 человека.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся в Лондоне.