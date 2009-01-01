19:48

Sky News сообщил о гибели двух человек в результате нападения на парламент в Лондоне.

Кроме того, стало известно о спасении одной из пострадавших. Женщину вытащили из Темзы, во время атаки она была на Вестминстерском мосту. Сейчас ее осматривают медики.

В службе скорой помощи Лондона подтвердили информацию о 10 раненых. Врачи отметили, что больницы готовы к приему других жертв атаки.

Ранее врачи рассказали о первой погибшей. Женщина погибла под колесами автобуса на мосту.

Кроме того, медики заявили, что несколько человек получили серьезные ранения. Ранее Reuters говорило о 12 раненых в результате атаки.

Полиция рассматривает нападение на британский парламент как теракт. Сейчас здание парламента оцеплено, подъезды к нему и ближайшая станция метро закрыты.

22 марта неизвестный сбил на автомобиле не менее пяти человек на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента. По сообщениям Sky News, тот же самый человек потом напал с ножом на полицейского в воротах парламента и был застрелен сотрудниками полиции.

Заметка дополняется.