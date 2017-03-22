«Справедливой России» удалось договориться с представителями КПРФ и ЛДПР о выдвижении единых кандидатов на выборы губернатора в 2017 году. Об этом РБК рассказал первый замруководителя фракции Александр Бурков.
О договоренностях также ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в партии эсеров. Уточнялось, что на встрече партий присутствовали депутаты Госдумы Александр Бурков (СР), Игорь Лебедев (ЛДПР) и Иван Мельников (КПРФ).
«Сегодня было первое рабочее совещание, и мы договорились, что во всех регионах, где будут в этом году проходить губернаторские выборы, мы выдвинем единого кандидата», – рассказал Бурков РБК.
Он отметил, что пока конкретные кандидаты не обсуждались. Их списки будут сформированы позже на основе соцопросов.
При этом представитель фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что информация о договоренностях является «вбросом».
«Это странный подход сначала вбросить и потом говорить: давайте чего-нибудь решим», – сказал он.
В начале марта справороссы предложили КПРФ и ЛДПР объединить кандидатов на губернаторские выборы. При этом в ЛДПР инициативу поддержали, а коммунисты раскритиковали.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.