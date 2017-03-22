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«Справедливой России» удалось договориться с представителями КПРФ и ЛДПР о выдвижении единых кандидатов на выборы губернатора в 2017 году. Об этом РБК рассказал первый замруководителя фракции Александр Бурков.

О договоренностях также ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в партии эсеров. Уточнялось, что на встрече партий присутствовали депутаты Госдумы Александр Бурков (СР), Игорь Лебедев (ЛДПР) и Иван Мельников (КПРФ).

«Сегодня было первое рабочее совещание, и мы договорились, что во всех регионах, где будут в этом году проходить губернаторские выборы, мы выдвинем единого кандидата», – рассказал Бурков РБК.

Он отметил, что пока конкретные кандидаты не обсуждались. Их списки будут сформированы позже на основе соцопросов.

При этом представитель фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что информация о договоренностях является «вбросом».

«Это странный подход сначала вбросить и потом говорить: давайте чего-нибудь решим», – сказал он.

В начале марта справороссы предложили КПРФ и ЛДПР объединить кандидатов на губернаторские выборы. При этом в ЛДПР инициативу поддержали, а коммунисты раскритиковали.