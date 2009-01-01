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Американский оператор сотовой связи Verizon Communications Inc и медиахолдинг AT&T прекращают размещение рекламы на видеосервисе YouTube. Об этом пишет Associated Press.

Рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с Google из-за того, что их бренды иногда показывались рядом с экстремистскими видеороликами.

«Мы сильно обеспокоены тем, что наши объявления, возможно, появлялись вместе с контентом YouTube, поощряющим терроризм и ненависть», – говорится в заявлении AT&T.

Verizon также обнаружила, что ее реклама могла появляться на несанкционированных веб-сайтах.

Как отмечает Associated Press, бойкот со стороны рекламодателей может обойтись компании в сотни миллионов долларов.

Ранее несколько крупных британских компаний, в том числе Marks & Spencer, HSBC и Lloyds, McDonalds и BBC, отказались от рекламы в Google из-за того, что их объявления появлялись на Youtube вместе с видео гомофобного и антисемитского содержания. Глава европейского подразделения компании Мэтт Бриттин извинился перед рекламодателями и пообещал устранить проблему.