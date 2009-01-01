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Власти США готовят иски против КНДР из-за кибератаки, в результате которой из Центробанка Бангладеш было украдено около $81 млн. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, американские прокуроры собираются подадут иски не в отношении конкретных северокорейских должностных лиц, а против государства в целом.

«Если такая связь действительно есть, это значит, что государство грабит банки. Это серьезное дело»,– сказал заместитель главы Агентства национальной безопасности (АНБ) США Ричард Леджетта.

Газета отмечает, что федеральные прокуроры США могут также предъявить обвинения выходцу из Китая, якобы выступавшему в роли посредника в осуществлении хакерской атаки.

Ранее эксперты из Symantec находили в краже признаки причастности хакеров из КНДР. Они изучили взлом Sony Pictures в декабре 2014 года и атаки на южнокорейские СМИ и банки в 2013 году и обнаружили, что во всех этих случаях использовался одинаковый программный код. Специалисты утверждали, что эти хакеры же могли быть причастны ко взломам филиппинского банка в октябре и вьетнамского банка Tien Phong в декабре 2015 года.

Центробанк Бангладеш сообщил о взломе счета в ФРС США в 7 марта 2016 года. По этому делу в стране подозреваются около 20 иностранцев, в том числе граждане Шри Ланки, Филиппин, Китая и Японии.

Взлом Sony Pictures в 2014 году связывали с КНДР из-за выхода фильма «Интервью». Это комедийный боевик об американском журналисте и его продюсере, которые отправляются в КНДР для встречи с главой государства Ким Чен Ыном. Спецслужбы по сюжету поручают сотрудникам СМИ убить северкорейского лидера.