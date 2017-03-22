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Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil призналась в суде, что потеряла электронные письма экс-главы компании и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает MarketWatch.

Письма запросил генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман для расследования по делу об утаивании компанией данных об экологических рисках. Все они были отправлены с аккаунта Тиллерсона под псевдонимом Wayne Tracker.

В корпорации на запрос прокурора ответили, что в результате компьютерной ошибки вся переписка была удалена. Главный юрисконсульт штата Джон Олеске назвал это заявление компании «бомбой».

В конце октября 2016 года в Минюст США обратились 40 американских экологических и общественных организаций. Они попросили провести расследование в отношении ExxonMobil. Эксперты утверждают, что компания скрывала от своих акционеров и общественности информацию о влиянии деятельности корпорации на экологию.

За месяц до этого генпрокурор Нью-Йорка также начал проверку финансовой отчетности Exxon Mobil. Он заинтересовался, почему компания не списывала стоимость своих активов, несмотря на падение мировых цен на нефть в течение двух лет. Опрошенные NYT аналитики, отмечали, что «невозможно поверить», что активы Exxon не пострадали от обвала нефтяных цен.