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У ФБР есть информация, которая указывает на контакты между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя властей.

Как уточняет телеканал, эти данные могут подтверждать, что команда Трампа координировала свои действия с российскими властями с целью дискредитировать предвыборную кампанию кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

По информации CNN, ФБР проверяет сведения разведки, записи телефонных разговоров и информацию о поездках членов штаба Трампа. По словам источников телеканала, со временем бюро находит все больше подтверждений возможной связи советников президента с Россией, однако выводы делать рано и расследование еще продолжается.

Директор ФБР Джеймс Коми 20 марта подтвердил, что организация ведет расследование возможных связей участников кампании Дональда Трампа с российскими влаястями, на детали дела сообщить отказался.

В феврале The New York Times сообщала, что избирательный штаб Трампа контактировал с российской разведкой в период кампании.

Ранее 22 марта Associated Press узнало, что российский миллиардер Олег Дерипаска заплатил главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту не менее $40 млн в 2006–2009 годах за «работу в интересах» президента России Владимира Путина. Сам Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но назвал такую работу законной. Он пояснил, что представлял интересы бизнесмена в тех странах, где у того имелись инвестиции, а продвижение политических интересов России в его обязанности не входило.