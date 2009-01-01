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Выборы президента РАН были перенесены на осень 2017 года из-за претензий правительства относительно «прозрачности» этого процесса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник в правительственных кругах.

«Когда мы начали смотреть документы, то крайне удивились. Процедура голосования была утверждена действующим президиумом и президентом академии, который собирался выставлять свою кандидатуру еще раз», – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что механизм выборов был разработан так, что «при желании можно обеспечить победу нужному кандидату». Ближе к дню голосования число недовольных этой процедурой возрастало, пока не достигло «критической массы». Тогда было решено перенести выборы на осень 2017 года.

На общем собрании РАН 20 марта все кандидаты на пост главы Академии, включая действующего президента Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. После этого было принято решение о переносе выборов. Отмечалось, что это позволит усовершенствовать процедуру выборов и сделать их более демократичными.

Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев сообщал, что Госдума на весенней сессии собирается принять поправки в закон о науке, по которым глава РАН будет назначаться президентом России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему об этой инициативе неизвестно. Источник «Коммерсанта» также подтвердил, что у властей нет планов переходить к прямому назначению президента РАН.