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Российские нефтяные компании «Транснефть», «Татнефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» добились удаления своих «клонов» из публичного реестра компаний Великобритании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на решение британского Верховного суда.

В октябре 2016 года РБК обнаружило как минимум семь «двойников» российских нефтяных компаний, зарегистрированных в Великобритании с марта по июль 2016 года.

«Газпром нефть» обратилась в полицию Великобритании 22 ноября. Компания просила проверить мошеннические действия в связи с появлением британского «двойника» российской организации. Кроме нее, по данным «Ведомостей», еще четыре корпорации через суд добились аннулирования «клонов».

Управляющий партнер юридической компании NSP Александр Некторов считает, что мошенники создавали «двойники» для заключения контрактов и получения авансов.

По законам Великобритании, компании не запрещено регистрироваться, если выбранное для нее название соответствует названию иностранной организации.