Чем дальше уходит в историю конец восьмидесятых, тем сложнее новым поколениям читателей оценить шутку основателей «Коммерсанта», поместивших в выходные данные своей газеты знаменитое «не выходила по не зависящим от редакции причинам» – с годами острый перестроечный юмор превратился в сухую констатацию исторического факта. Да, в дореволюционной России действительно была газета с таким же названием, и в ее номере от 25 октября 1917 года на первой полосе вышло интервью товарища министра внутренних дел Алексея Никитина, который сообщил Ъ, что большевистского переворота не будет, а если будет, то временное правительство его подавит. Это был последний номер дореволюционного «Коммерсанта» – как мы знаем, в тот же вечер в судьбу страны вмешались «не зависящие от редакции причины», и редакция «Коммерсанта» (в отличие от всех остальных буржуазных изданий, которые дождались большевистских запретов) сама приняла решение больше не выпускать газету – сразу же, в первый день советской власти.

И вот если пофантазировать, если вообразить, что новое время в тот вечер действительно наступило, и старая Россия погибла безвозвратно, но по какой-то причине, то ли по недоразумению, то ли ради забавы большевики решили сохранить в нетронутом виде одну дореволюционную газету об экономике – скорее даже не «Коммерсантъ», а несопоставимо более влиятельные «Биржевые ведомости». История идет своим чередом, заканчивается гражданская война, создается СССР, умирает Ленин, Сталин выгоняет Троцкого и устраивает коллективизацию – а в Москве день за днем, номер за номером ветераны деловой прессы выпускают всю ту же газету, которая печатает биржевые сводки из иностранных столиц, интервью наркомов и концессионеров, составляет рейтинги зарплат руководства ГПУ, высчитывает EBITDA Соловецкого лагеря и рассказывает о тайных механизмах «Торгсина».