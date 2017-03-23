08:05

Компания «Главный ресторан ВСХВ» на 49 лет получило в аренду здание бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росреестра.

Как следует из ЕГРЮЛ, уточняет газета, 100% долей в этой компании принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко. Представитель бизнесмена это подтвердил.

Ресторан находится в самой дальней от главного входа части ВДНХ, с 1937 по 1954 год он назывался «Главный ресторан», затем – «Золотой колос».

Главный фасад здания – объект культурного наследия федерального значения, в 2006 году здание было изношено на 54%, приводят «Ведомости» оценку МосгорБТИ. Компания Тимченко должна провести полный ремонт и реставрацию, сохранив исторический фасад, уточнил представитель бизнесмена.

Все это будет сделано в течение семи лет, концепция заведения не раскрывается. Человек из окружения Тимченко сказал «Ведомостям», что ресторан сделает «акцент на блюдах, приготовленных из продуктов отечественных производителей».

По словам представителя Тимченко, бизнесмен сам предложил ВДНХ вложиться в ресторан. Объем инвестиций «Ведомости» не приводят. Владелец «Рестконсалта» Сергей Миронов оценил вложения в 300 млн рублей.

«Ведомости» напоминают, что московские власти начали реконструкцию ВДНХ несколько лет назад и начали искать инвесторов, в том числе для ресторана. В 2016 году Москва передала его здание для поиска инвестора самому выставочному комплексу.