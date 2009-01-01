22 марта в Лондоне автомобиль врезался в толпу и сбил как минимум пять человек, после чего врезался в ограду парламента. Спустя некоторое время водитель автомобиля напал с ножом на полицейского в воротах парламента и пытался прорваться в здание. Его застрелили полицейские.

Полиция назвала произошедшее терактом. В атаке погибли четыре человека, в том числе один полицейский по имени Кит Палмер. Ранения получили 40 человек. Одну пострадавшую удалось спасти – ее вытащили из Темзы. Женщина во время нападения была на Вестминстерском мосту.

https://twitter.com/SkyNews/status/844608600026828800

Ни одна из террористических организаций не заявила о причастности к атаке. Участвовал ли в атаке только один человек, неизвестно. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули предположил, что атака была вдохновлена пропагандой радикального ислама.

Sky News опубликовал фотографии мужчины, которого называют нападавшим. В полиции заявили, что знают личность совершившего атаку мужчины, но его имя не называют в интересах следствия. По данным The Independent, нападавшим был Абу Аззадин, однако позднее сообщалось, что во время теракта он находился в тюрьме. Daily Mail со ссылкой на Chanel4 писала, что телеканал также назвал имя Аззадина, но потом усомнился в достоверности этих данных.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила атаку и назвала ее «больной и извращенной». Глава правительства отметила, что место теракта было выбрано неслучайно. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что терроризм не запугает жителей города. Власти отказались повышать уровень террористической угрозы после нападения.

22 марта – годовщина терактов в аэропорту и метрополитене в Брюсселе, устроенных в прошлом году. Жертвами атаки тогда стали 32 человека. Это первая террористическая атака в Лондоне с 2005 года, когда в метро была совершена серия взрывов.