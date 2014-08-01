Студия Sony вернулась к работе над спин-оффом «Человека-паука» о Черной кошке и Серебряном соболе – союзницах Питера Паркера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, сценарий пишет Кристофер Йост, который работал над фильмом «Тор: Рагнарек» (выйдет в октябре 2017 года).
Sony планирует в ближайшем будущем найти режиссера и определить примерную дату старта проекта, пишет The Hollywood Reporter.
О намерениях снять фильм о женщине-супергероине из вселенной «Человека-паука» Sony заявила в 2014 году. Как отмечает The Hollywood Reporter, Кристофер Йост пишет сценарий на основе истории, созданной Лизой Джой, принимавшей участие в создании сериала «Мир Дикого запада» (Westworld).
В 2018 году на экраны выйдет еще один спин-офф по вселенной «Человека-паука» – картина о враге Питера Паркера по имени Веном.
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