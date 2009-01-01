09:48

Двух сотрудниц московского Сбербанка задержали в автосалоне при покупке Ferrari на снятые со счета одного из клиентов деньги, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, сестры Марьям и Тамиллу Дадашевых планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей.

Марьям, которой 26 лет, и 22-летняя Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка.

Как считают следователи, за несколько дней до покупки автомобиля сестры Дадашевы, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей.

Эти средства, пишет «Коммерсантъ», были переведены на счета трех фирм-однодневок, откуда ушли к Дадашевым.

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