Двух сотрудниц московского Сбербанка задержали в автосалоне при покупке Ferrari на снятые со счета одного из клиентов деньги, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, сестры Марьям и Тамиллу Дадашевых планировали украсть до 4 млрд рублей. Их задержали в автосалоне при оформлении покупки нового Ferrari за 7 млн рублей.
Марьям, которой 26 лет, и 22-летняя Тамилла работают менеджерами по работе с клиентами в двух разных московских отделениях Сбербанка.
Как считают следователи, за несколько дней до покупки автомобиля сестры Дадашевы, работавшие с юридическими лицами и имевшие доступ к их счетам, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 млн рублей.
Эти средства, пишет «Коммерсантъ», были переведены на счета трех фирм-однодневок, откуда ушли к Дадашевым.
Заметка дополняется.
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