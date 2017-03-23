09:49

В городе Бирмингем прошел полицейский рейд по делу о теракте в Лондоне. Об этом сообщает SkyNews.

По данным ITV, были задержаны два или три человека.

Ранее Daily Mail со ссылкой на BBC Newsnight сообщила, что автомобиль нападавшего мог быть зарегистрирован в Бирмингеме.

Заметка дополняется.