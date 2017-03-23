10:08

ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой огнестрельного оружия из США в Россию, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

Уточняется, что доставка оружия шла по почте.

«Из незаконного оборота изъято два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства, восемь пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства Glock-17, Glock-19, Colt-1911, “Маузер”, ТТ, семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, большое количество патронов и комплектующих», – приводит агентство сообщение ФСБ.

Как добавляет РИА Новости, по делу о контрабанде в Москве, Иркутске, Йошкар-Оле и Улан-Удэ задержаны россияне.

Также силовики закрыли две подпольные мастерские по модернизации оружия. Уголовное дело заведено по статьям о незаконном обороте оружия и контрабанде.