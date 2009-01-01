11:13

Отношения Москвы и Вашингтона находятся на стадии «выжидательной паузы», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Новая администрация пока еще не расставила по местам всех деятелей на руководящем уровне, поэтому у нас, естественно, такая пауза в ожидании», – сказал Лавров.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, министр заметил, что не стал бы называть его «популистом». По его словам, Трамп «реалист, если хотите, антиглобалист».

В начале февраля глава российского МИДа также отмечал, что о перспективах взаимоотношений двух стран следует говорить после того, как «должностные лица новой администрации освоятся на местах и уточнят приоритеты внешней политики».

Заметка дополняется.