11:45

Политика президента США Дональда Трампа полностью повторяет стратегию его предшественника Барака Обамы. Об этом рассказал представитель МИД КНДР Центральному новостному агентству Северной Кореи, передает CNBC.

«Теперь [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон повторяет то, что говорил Обама перед тем как покинуть Белый дом», – заявил чиновник.

Он указал на то, что ранее госсекретарь США признал провал попыток США провести ядерное разоружение КНДР.

СМИ Северной Кореи длительное время воздерживались от оценок политики Трампа, так как не знали, какую позицию он займет, отмечает CNBC.

17 марта Тиллерсон заявил, что США прекратит проводить «политику стратегической терпимости» по отношению к Северной Корее. Он добавил, что правительство страны рассматривает возможность проведения военной операции, если это поможет в ядерном разоружении КНДР.

В начале марта в КНДР заявили, что запуск баллистических ракет проводится, чтобы отработать удары по военным базам США в Японии. После этого пресс-секретарь Белого дом Шон Спайсер сообщил, что Вашингтон начал разворачивать в Южной Корее противоракетную систему THAAD.