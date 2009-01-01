13:17

Одним из получателей денег, выведенных из России с помощью «молдавской схемы», стала словенская строительная компания «Омния Архинг», которая, как пишет издание Delo, построила кирпичный завод в Грозном.

По данным портала, словенскую фирму пригласила участвовать в тендере компания из Чечни «Сити-Строй». Эта компания, в свою очередь, как утверждает Delo, связана с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Директор «Омния Архинг» и ее владелец – архитектор Штефан Шчек. Как пишет издание, контакты с «Омния Архинг» устанавливал работающий в Словении бизнесмен, глава строительной компании «Росслав» Гела Валиев.

За строительство «Омния Архинг» получила €5,2 млн. Деньги, как утверждает Delo, пришли через две офшорные компании – Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP – они фигурируют в списке фирм, задействованных в «молдавской схеме».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=7gSzg6MeSV8

«Омния Архинг» получала деньги на счета в словенском банке NLB. В контракте на строительство завода было указано, что оплачивать его можно через третьих лиц.

Проект кирпичного завода курировал тогдашний министр строительства Чечни Хасмагомед Хизриев (сейчас занимает должность министра спорта республики), отмечает издание. Как пишет Delo, это один из братьев Хизриевых, которые входят в окружение Кадырова. Издание отмечает, что Хизриевы, как и Кадыров, родом из Центороя.

Как уточняет Delo, Хизриевы связаны с компаниями, зарегистрированными по одному адресу с фирмой GS Group, до 2012 года принадлежавшая в равных долях Шчеку и Валиеву. По данным Delo, адрес компаний Хизриевых и GS Group совпадает с адресом благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова.

Delo отмечает, что Кадыров «остался доволен» строительством завода в Грозном и наградил почетной грамотой машиниста-бульдозериста компании «Сити-Строй», а также Штефана Шчека.

Шчек сказал изданию, что не знал о существовании офшорных компаний, через которые якобы оплатили строительство завода.

С 2014 года в Молдавии и России расследуется схема, по которой с использованием более ста компаний и 21 банка из РФ вывели $22 млрд.