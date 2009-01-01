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Кремль не имеет никакого отношения к стратегии бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта по продвижению интересов России на территории бывшего СССР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нет, Кремлю ничего об этом неизвестно. Я знаю, что были соответствующие заявления Манафорта, соответствующие заявления представителей Олега Дерипаски, но к Кремлю это не имеет никакого отношения», – сказал Песков.

22 марта Associated Press сообщило, что российский миллиардер Олег Дерипаска заплатил Манафорту не менее $40 млн в 2006–2009 годах за «работу в интересах» президента России Владимира Путина. По данным издания, он разработал план по «подрыву» антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР.

Сам Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но, по его словам, эта работа была законной. Он заявил, что представлял интересы бизнесмена в тех странах, где у того имелись инвестиции, а продвижение политических интересов России в его обязанности не входило.

Официальный представитель Дерипаски в свою очередь сообщил, что миллиардер судится с Манафортом из-за контрактов, «которые касались исключительно бизнес интересов».