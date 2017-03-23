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Турция потребовала закрытия московского представительства партии «Демократический союз», основанной сирийскими курдами. Об этом сообщает Daily Sabah.

Вооруженные силы Турции заявили 22 марта, что во время охраны турецко-сирийской границы в районе Африн был убит турецкий солдат. В убийстве заподозрили сирийских курдов, которые контролируют тот район.

МИД Турции вызвал российского представителя, чтобы тот объяснил причину произошедшего. Российские войска находятся в зоне, где был убит военный.

Ранее Reuters писало, что Россия построит новую военную базу, где будут тренироваться представители курдских Отрядов народной самообороны. Эту информацию опровергло Минобороны.