Турция потребовала закрытия московского представительства партии «Демократический союз», основанной сирийскими курдами. Об этом сообщает Daily Sabah.
Вооруженные силы Турции заявили 22 марта, что во время охраны турецко-сирийской границы в районе Африн был убит турецкий солдат. В убийстве заподозрили сирийских курдов, которые контролируют тот район.
МИД Турции вызвал российского представителя, чтобы тот объяснил причину произошедшего. Российские войска находятся в зоне, где был убит военный.
Ранее Reuters писало, что Россия построит новую военную базу, где будут тренироваться представители курдских Отрядов народной самообороны. Эту информацию опровергло Минобороны.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.