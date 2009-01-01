На этой неделе исполняется 150 лет подписанию договора о продаже Аляски США. Сделку принято считать невыгодной для России империи, хотя правительство Александра II никак не могло знать, что уже через 30 лет в бывшей Русской Америке будет найдено золото (знаменитый Клондайк), а позже – нефть и газ.

С одной стороны, это так. Формально $7,2 млн, заплаченные американцами за полуостров в 1867 году, окупились за первые 25 лет. С другой стороны – штат с огромными нефтегазовыми доходами и суверенным фондом, сравнимым по размеру с российскими, остается дотационным. Как так получилось?

Сколько заплатили?

Сумма сделки составила $7,2 млн. С учетом площади региона это чуть больше 4 долларов за квадратный километр. С учетом инфляции, в нынешних деньгах это примерно $123 млн.

Аляска обошлась американцам почти вдвое дешевле купленной у Наполеона в 1803 году французской Луизианы (около 20% нынешней территории США – современные штаты Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас и Небраска и части еще 9 штатов). Луизиана стоила США примерно $7 за километр (доллар 1803 года стоил примерно столько же, сколько доллар 1867-го).

Сумму, уплаченную за Аляску, сравнивали и с объемом экономики США. Оказалось, что это примерно 1/1000 тогдашнего ВВП. Сейчас эта доля составила бы около $15 млрд.

Были ли в сделке откаты?

Позднее стало известно, что в Россию попала не вся сумма – часть ее осталась в США.

Формальным распорядителем денег был российский посол в США Эдуард Стекль – чек на $7,2 млн был выписан на его имя. Согласно расследованию Конгресса, в США остались около $165 тысяч – около 2% от суммы сделки. В нынешних деньгах это около $2,8 млн.