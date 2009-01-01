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Министр торговли США Уилбур Росс контролировал сделку по продаже активов Банка Кипра российскому бизнесмену Артему Аветисяну, «связанному с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщила The Guardian.

В 2015 году Росс занимал пост заместителя председателя Банка Кипра. В это время российские активы банка были проданы Аветисяну, который возглавляет Агентство стратегических исследований (АСИ) при президенте России, выступает собственником «Юниаструм-банка» и партнером Сбербанка. При этом бизнес-партнером Аветисяна выступает Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа. Сумма сделки составила €7 млн, пишет издание. Во время заключения сделки Сбербанк находился под санкциями.

По данным The Guardian, Росс не был обвинен в правонарушении, нет никаких доказательств того, что сделка проводилась в нарушении санкций. В феврале Росс ушел из Банка Кипра после того, как его утвердили новым министром торговли в администрации Трампа.

Как пишет издание, Демократическая партия США поднимала вопрос о деятельности Росса на посту главы кипрского банка. Росс утверждал, что Белый дом запретил ему отвечать. Недавно сенатор Кори Букер и другие демократы снова отправили запрос Россу, в частности, они спрашивали, вел ли он дела с компаниями, которые находились под американскими санкциями.

Росс стал одним из главных инвесторов Банка Кипра в 2014 году, после этого он получил должность зампреда банка. В руководство банка в то время также входил экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский, бывший сотрудник КГБ, близкий к Путину. Согласно отчетам банка, они приняли участие в двух заседаниях совета директоров в 2014 году и в пяти – в 2015.

Кроме того, одним из первых решений Росса на посту зампреда Банка Кипра стало назначение в Совет директоров главы Deutsche Bank Йозефа Аккермана, известного связями с Путиным и с Грефом.

В октябре 2008 года Банк Кипра приобрел 80% акций «Юниаструм банк» за $576 млн. В сентябре 2015 кипрский банк продал свой пакет акций российского банка.