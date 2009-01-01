13:32

В Центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец, передает «Интерфакс».

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что в центре Киева произошла стрельба.

«Предварительные данные, которые есть у меня. СБУ спецопераций не проводила, возле Premier Palace действительно есть и погибшие и раненые. Там сейчас работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности», – заявил Грицак.

Полиция Украины подтвердила информацию о смерти Вороненкова.

https://www.facebook.com/alisa.berezutska/posts/10156066642903902?pnref=story

Источник «Интерфакса» заявил, что в полиции считают убийство заказным.

Бывший директор ФСБ Николай Ковалев заявил агентству, что Россия не имеет отношения к убийству экс-депутата.

Денис Вороненков уехал на Украину вместе с женой Марией Максаковой в октябре 2016 года. В декабре он получил украинское гражданство.

После переезда Вороненков рассказал, что к эмиграции его подтолкнуло преследование ФСБ. Он также заявил, что не голосовал за присоединение Крыма и не давал своего разрешения голосовать вместо него своим коллегам.

В 2011 году против Вороненкова было возбуждено уголовное дело, его обвиняли в мошенничестве и фальсификации документов. В феврале 2017 его объявили в федеральный розыск, а в марте он был заочно арестован.