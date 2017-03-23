Денис Вороненков. Фото: Анна Исакова /пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС


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14:26

Пономарев рассказал «Дождю», что Вороненков боялся за свою жизнь:

«Ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб. Мы хотели встретиться позже, но он перенес встречу на раньше. Мы разминулись буквально на 5 минут.

Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану, но она не помогла. У них была куча планов, Денис планировал делать центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами. Маша собирается петь в Киевской опере».

14:24

Полиция Киева: Вороненкова застрелили из ТТ. 

14:18

«Медиазона» передает, что Максакова упала в обморок на месте убийства мужа.

14:17

Вот и генпрокурор Украины назвал Россию причастной к убийству: «Среди белого дня был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который представил следователям очень важные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – написал Луценко в фейсбуке.

14:14

Пошла реакция из Госдумы.

«Разгул бандитизма у них там происходит и терроризма, вследствие этого убивают граждан, пока я не знаю, что там за ситуация, надо расследовать», – сказал RNS глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый», – заявил РИА Новости депутат Евгений Ревенко.

14:10

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал «Дождю», что главе государства доложили об убийстве экс-депутата, но «это не наша тема, что нам комментировать».

14:08

В полиции Киева убийство назвали заказным, КПРФ, в которой состоял Вороненков, полагает, что мотивом преступления могли быть бизнес-интересы. Или, как сказал «Интерфаксу» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, «СБУ с Вороненкова уже что могла взяла, и, как говорится, он стал “отработанным материалом”».

14:05

Президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе главу СБУ в связи с убийством депутата.

14:03

https://twitter.com/auto_kiev/status/844857968336134144

14:00

Вороненков уехал из России после окончания полномочий Госдумы VI созыва. В начале 2017 года экс-депутат заявил, что голосование по Крыму в Думе было незаконным. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в розыск по делу о рейдерстве 2011 года.

13:58

В Нацполиции заявляют, что к убийству Вороненкова может быть причастна Россия, поскольку «он был носителем важной информации».

13:55

Замглавы нацполиции Вакуленко: Предполагаемый убийца депутата в больнице («Интерфакс»).

13:52

Как передает «Интерфакс», Вороненков вышел из отеля с охранником, около 11:30 в них начал стрелять неизвестный. Охранник получил ранения, но при этом ранил и стрелявшего.

13:48

По словам Ильи Пономарева, Вороненкова убили, когда он шел на встречу с ним.

https://twitter.com/iponomarev/status/844862321436442625

13:47

Republic позвонил жене Вороненкова Марии Максаковой, ее телефон не работает.

13:42

Появились фото с места убийства

https://www.facebook.com/alisa.berezutska/posts/10156066642903902?pnref=story

13:41

В Центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец. Украинская полиция подтвердила информацию о смерти депутата.