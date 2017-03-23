Пономарев рассказал «Дождю», что Вороненков боялся за свою жизнь:

«Ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб. Мы хотели встретиться позже, но он перенес встречу на раньше. Мы разминулись буквально на 5 минут.

Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану, но она не помогла. У них была куча планов, Денис планировал делать центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами. Маша собирается петь в Киевской опере».