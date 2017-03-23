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14:26
Пономарев рассказал «Дождю», что Вороненков боялся за свою жизнь:
«Ему была выделена государственная охрана, потому что предполагалось, что могут быть покушения со стороны российских спецслужб. Мы хотели встретиться позже, но он перенес встречу на раньше. Мы разминулись буквально на 5 минут.
Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану, но она не помогла. У них была куча планов, Денис планировал делать центр расследований по отмыванию денег российскими спецслужбами. Маша собирается петь в Киевской опере».
14:24
Полиция Киева: Вороненкова застрелили из ТТ.
14:18
«Медиазона» передает, что Максакова упала в обморок на месте убийства мужа.
14:17
Вот и генпрокурор Украины назвал Россию причастной к убийству: «Среди белого дня был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который представил следователям очень важные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – написал Луценко в фейсбуке.
14:14
Пошла реакция из Госдумы.
«Разгул бандитизма у них там происходит и терроризма, вследствие этого убивают граждан, пока я не знаю, что там за ситуация, надо расследовать», – сказал RNS глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
«Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый», – заявил РИА Новости депутат Евгений Ревенко.
14:10
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал «Дождю», что главе государства доложили об убийстве экс-депутата, но «это не наша тема, что нам комментировать».
14:08
В полиции Киева убийство назвали заказным, КПРФ, в которой состоял Вороненков, полагает, что мотивом преступления могли быть бизнес-интересы. Или, как сказал «Интерфаксу» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, «СБУ с Вороненкова уже что могла взяла, и, как говорится, он стал “отработанным материалом”».
14:05
Президент Украины Петр Порошенко вызвал к себе главу СБУ в связи с убийством депутата.
14:00
13:58
В Нацполиции заявляют, что к убийству Вороненкова может быть причастна Россия, поскольку «он был носителем важной информации».
13:55
Замглавы нацполиции Вакуленко: Предполагаемый убийца депутата в больнице («Интерфакс»).
13:52
Как передает «Интерфакс», Вороненков вышел из отеля с охранником, около 11:30 в них начал стрелять неизвестный. Охранник получил ранения, но при этом ранил и стрелявшего.
13:48
По словам Ильи Пономарева, Вороненкова убили, когда он шел на встречу с ним.
13:47
Republic позвонил жене Вороненкова Марии Максаковой, ее телефон не работает.
13:42
Появились фото с места убийства
https://www.facebook.com/alisa.berezutska/posts/10156066642903902?pnref=story
13:41
В Центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Белоцерковец. Украинская полиция подтвердила информацию о смерти депутата.
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