14:02

Напавший на парламент в Лондоне мужчина был рожден в Великобритании. Об этом рассказала премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

«Я могу подтвердить, что этот мужчина был рожден в Великобритании и несколько лет назад МИ5 расследовала его деятельность из-за того, что он мог быть связан с экстремистами», – заявила она.

Спецслужбы прекратили наблюдение за ним, так как посчитали его «периферийной фигурой».

Премьер-министр добавила, что у атакующего не было предварительного плана нападения. Она сообщила, что, так как нападавший действовал в одиночку, полиция не ожидает новых атак.

Мэй сообщила, что в больницах находятся граждане 11 стран, в том числе Франции, Южной Кореи, Германии и Румынии. В числе пострадавших – французские школьники.

Атака в Лондоне произошла 22 марта у здания парламента. Автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, а затем водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент. Полицейские застрелили нападавшего.

В атаке погибли три человека. По последним данным, в больницах находится 29 человек из них 7 в критическом состоянии. В результате рейдов в Лондоне, Бирмингеме и других городах, полиция задержала восемь человек.