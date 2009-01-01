Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время своего визита в Москву встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ле Пен приедет в Россию 24 марта по личному приглашению глава комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.
«Марин Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы. Предстоит обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества», – сказал Слуцкий.
Ранее швейцарский банк Credit Suisse назвал возможную победу Ле Пен на предстоящих президентских выборах величайшим риском для стабильности в Европе в 2017 году.
2 марта Европейский парламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности за то, что декабре 2015 года она выложила в твиттере фотографии казней, совершенных «Исламским государством».
Кроме лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен кандидатами на президентский пост выступают бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и член политического движения «Вперед» Эмманюэль Макрон. Первый тур выборов назначен на 23 апреля 2017 года, второй – на 7 мая.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.