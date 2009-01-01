17:04

Мужчина, предположительно застреливший бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева, скончался в больнице. Об этом сообщают «Вести-Украина».

В полиции подтвердили данные о его смерти, передает «Интерфакс». Мужчина – гражданин Украины, другие данные об убийце официально не раскрывались.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил, что убийца находится «на грани жизни и смерти»: он получил сквозное ранение головы. Мужчине сделали четыре операции и открытый массаж сердца, но это не помогло.

Убийство Вороненкова произошло ранее 23 марта у киевского отеля. По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, Вороненков шел на встречу с ним. К Вороненкову подошел мужчина, что-то произнес, после чего несколько раз выстрелил в упор. Охраннику бывшего парламентария удалось ранить убийцу, их обоих отвезли в больницу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поначалу ответил, что убийство –«не наша тема». Позднее он назвал «российский след» в этом преступлении абсурдом. По словам Пескова, Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

Украинский президент Петр Порошенко счел инцидент «актом государственного терроризма со стороны России». В убийстве прослеживается «явный почерк российских спецслужб», добавил он.

По данным «Обозревателя», убийца Вороненкова 1988 года рождения, он находился в розыске по делу об отмывании денег. Прокуратура Украины рассматривает две версии убийства: одну связали с делом бывшего президента Виктора Януковича, вторую – с делом о контрабанде в ФСБ.

Пономарева и вдову Вороненкова Марию Максакову, также работавшей депутатом Госдумы шестого созыва, взяли под охрану.