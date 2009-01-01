Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом «Дождю» сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В то же время он отказался комментировать инцидент. «Это не наша тема», – заявил Песков.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что считает Россию причастной к убийству Вороненкова.
«Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры очень важные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля», – написал он в фейсбуке.
Ранее в полиции Киева назвали убийство экс-депутата ГД заказным и подчеркнули, что рассматривают версию о причастности России как основную. В Нацполиции также заявили о возможной причастности России, поскольку Вороненков «был носителем важной информации».
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта.
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