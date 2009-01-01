14:46

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутат Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России». Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах», – приводит он слова Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что Вороненков «был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украине российских войск».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство экс-депутата ГД – это не тема Кремля. Он добавил, что Владимиру Путину доложили об инциденте.

В то же время в Генпрокуратуре Украины и Нацполиции подчеркнули, что считают Россию причастной к убийству Вороненкова, так как он «был носителем важной информации». В полиции Киева назвали убийство экс-депутата заказным.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, он шел на встречу с бывшим депутатом ГД Ильей Пономаревым. В Вороненкова стрелял неизвестный киллер, в результате перестрелки убийца и охранник экс-депутата получили ранения, они находятся в больнице.

Вороненков уехал из России в октябре 2016 года. В начале 2017 года он назвал голосование по Крыму в Думе незаконным и рассказал, что к переезду его подтолкнуло преследование ФСБ. После этих заявлений СК объявил Вороненкова в розыск по делу о рейдерстве 2011 года.