Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что не болел в последнее время. Об этом сообщает «Интерфакс».
Медведев проводил встречу с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок. Один из участников выразил радость в связи с его выздоровлением.
«Да я и не болел», – заявил Медведев в ответ.
14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что глава правительства заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал Путин. На следующий день Медведев встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать слова президента о болезни главы правительства. Представитель Медведева Наталья Тимакова также их не комментировала.
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