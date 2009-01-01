Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности России к убийству экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», – приводит слова Пескова «Интерфакс».
По его мнению, убийство Вороненкова свидетельствует, что Украина не смогла обеспечить безопасность бывшего депутата ГД. «Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», – добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что убийство Вороненкова – это не тема Кремля. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал инцидент «актом государственного терроризма со стороны России». Генпрокуратура и Нацполиция Украины считают Россию причастной к убийству.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, он шел на встречу с бывшим депутатом ГД Ильей Пономаревым. В Вороненкова стрелял неизвестный киллер, в результате перестрелки убийца и охранник экс-депутата получили ранения, они находятся в больнице.
Вороненков уехал из России в октябре 2016 года. СК объявил его в розыск о делу о рейдерстве и заочно арестовал после того, как экс-депутат назвал голосование по Крыму в Думе незаконным.
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