15:16

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщило близкое к исламистам агентство Amaq, передает Reuters.

«Исполнитель вчерашних атак у здания парламента Великобритании – солдат “Исламского государства”, он провел эту операцию в ответ на призывы коалиционных сил», – говорится в сообщении Amaq.

Ранее о личности лондонского террориста рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заявила, что убийца родился в Великобритании и пообещала раскрыть его имя, «как только это станет возможным». По словам Мэй, нападавший действовал в одиночку без предварительного плана, поэтому полиция не ожидает новых атак. Спецслужбы прекратили наблюдение за ним, так как посчитали его «периферийной фигурой», добавила она.

Атака в Лондоне произошла 22 марта у здания парламента. Автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, а затем водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент. Полицейские застрелили нападавшего.

В атаке погибли три человека. По последним данным, в больницах находится 29 человек, 7 из них в критическом состоянии. Среди пострадавших есть граждане Франции, Южной Кореи, Германии и Румынии. В результате рейдов в Лондоне, Бирмингеме и других городах, полиция задержала восемь человек.

Это первая массовая террористическая атака в Лондоне за 12 лет.