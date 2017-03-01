Кибервойна между США и самым разыскиваемым российским хакером Евгением Богачевым началась весной 2009 года. Тогда ФБР обратило внимание на то, что недавние пропажи денег с банковских счетов ряда компаний ($100 тысяч здесь, $450 тысяч там) объединяет нечто странное: все они были совершены с IP-адресов внутри самих компаний. Как оказалось, компьютеры были заражены популярным в определенных кругах вирусом-«трояном» под названием Zeus («Зевс») – незаметным, гибким и эффективным. Кто придумал его, ФБР не знало: этот человек был известен только по псевдонимам в сети – Slavik, lucky12345 и еще несколько имен, которые ничего не говорили о человеке. Каверстори апрельского Wired рассказывает подробности восьмилетней безуспешной охоты за хакером. Republic выбрал из материала самое интересное.
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