Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить экспериентальный тариф «Платона». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует», – заявил он.