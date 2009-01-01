Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить экспериентальный тариф «Платона». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует», – заявил он.
Глава правительства предложил в ближайшее время поднять тариф только на 25%.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.